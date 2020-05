Predlog resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih razmer končal parlamentarno pot

Ljubljana, 26. maja - DZ je na današnji redni seji ugotovil, da je postopek obravnave predloga resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki Sloveniji končan. Predlog je v obravnavo predložila skupina 34 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Nemcem iz SD, a mu je odbor za infrastrukturo, okolje in prostor prižgal rdečo luč.