V DZ znova predlog za razglasitev izrednih podnebnih razmer

Ljubljana, 15. decembra - Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so ponovno vložile predlog resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Sloveniji. Verjamemo, da je tudi v Sloveniji dozorelo spoznanje, da je okoljska in podnebna kriza največja grožnja obstoju človeštva, je dejal Dejan Židan iz SD.