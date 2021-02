Ustanovitelj Huaweija upa na nov začetek v odnosih z ZDA

Peking, 9. februarja - Ustanovitelj in izvršni direktor kitajskega tehnološkega velikana Huawei Ren Zhengfei upa na nov začetek v odnosih z ZDA in administracijo, ki jo vodi novi ameriški predsednik Joe Biden. Huawei se je znašel pod plazom sankcij prejšnjega predsednika zaradi očitkov o varnostnih grožnjah, vendar pa njegov ustanovitelj upa, da se bo to spremenilo.