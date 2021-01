Študija: Izključitev enega ponudnika opreme 5G bi vodila v izgubo BDP

Ljubljana, 18. januarja - Izključitev enega od ponudnikov opreme 5G v Sloveniji bi pomenila višje stroške, nižjo produktivnost in izgubo bruto domačega proizvoda (BDP), je pokazala študija, ki so jo po naročilu Huaweija izdelali v centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Kumulativne izgube BDP v obdobju 2021-2030 bi lahko znašale med 1,7 in 3,7 milijarde evrov.