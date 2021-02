Huaweijev bruseljski center ponuja vpogled v zakulisje kibernetske varnosti

Bruselj, 5. februarja - Center za transparentnost in kibernetsko varnost, ki ga je Huawei leta 2019 odprl v Bruslju, se je že uveljavil kot pomembna platforma za krepitev komunikacije z vsemi deležniki in za preverjanje kibernetske varnosti, ocenjujejo v družbi. Kot so poudarili na spletni predstavitvi centra, kot eno njegovih glavnih prednosti vidijo široko dostopnost.