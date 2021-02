Britanska mutacija koronavirusa se hitro širi po ZDA

New York, 8. februarja - Najnovejša znanstvena študija ugotavlja, da se britanska različica novega koronavirusa zelo hitro širi po ZDA. Število okužb s to mutacijo virusa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji, se na vsakih deset dni podvoji. Covid-19 je v nedeljo zahteval tudi življenje zveznega republikanskega kongresnika iz Teksasa.