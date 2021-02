V večini Italije najblažji omejitveni ukrepi, ponekod znova najstrožji

Rim, 8. februarja - Od danes je velika večina od 20 italijanskih dežel označenih z rumeno barvo, kar pomeni najblažje ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. So pa znova ponekod uvedli rdeča območja, kar pomeni najstrožje ukrepe. Rdeči so med drugim avtonomna pokrajina Južna Tirolska, pokrajina Perugia in posamezni deli nekaterih dežel.