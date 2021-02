ZDUS določil PKP 7 glede upokojevanja ne razume kot prisilno upokojevanje

Ljubljana, 5. februarja - V Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) menijo, da pri določbah sedmega protikoronskega zakona (PKP) glede upokojevanja zaposlenih, ki so izpolnili z zakonom določene pogoje za starostno upokojitev, ne gre za prisilno upokojevanje. Prepričani so, da bodo delodajalci pri uporabi tega zakona ravnali preudarno in odgovorno, so zapisali.