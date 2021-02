Arso izdal osnutek okoljevarstvenega soglasja za Magnin projekt

Hoče, 5. februarja - Agencija za okolje (Arso) je ta teden izdala osnutek okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo Magninega projekta v Hočah in ga v ponedeljek že poslala nosilcem urejanja prostora, ki se morajo izreči glede sprejemljivosti nameravanega posega, so za STA potrdili na Arsu. Medtem so na zemljišču, ki je za zdaj v lasti hoške občine, že arheologi.