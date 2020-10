Magna v proizvodnjo Fiskersovega e-avtomobila, neuradno v Gradcu in Hočah

Gradec, 16. oktobra - Kanadsko-avstrijska avtomobilska multinacionalka Magna International je sklenila dogovor z ameriško družbo Fisker za proizvodnjo njihovega električnega avtomobila Ocean, so sporočili iz sedeža podjetja v kanadski Aurori. Avstrijski Kleine Zeitung navaja neuradne informacije, da naj bi začeli s 50.000 avtomobili letno, in sicer v Gradcu in Hočah.