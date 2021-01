Magna odločitev o delu projekta Fisker v Hočah preložila za pol leta

Gradec/Hoče, 23. januarja - Avtomobilska multinacionalka Magna še ni dokončno odločila, kjer bodo predvidoma do konca leta začeli proizvajati novi Fiskerjev e-avtomobil Ocean. Prvi mož graške Magne Steyr Frank Klein je oktobra lani napovedal, da bo to znano do konca leta, zdaj pa so za STA povedali, da naj bi bila končna odločitev sprejeta v prvi polovici letošnjega leta.