Ob pripravah na gradnjo predora pod Stonehengeom številne najdbe

London, 6. februarja - Arheologi so med predhodnimi raziskavami na območju, kjer bodo gradili tunel pod arheološkim spomenikom Stonehenge, naleteli na številne najdbe. Med drugim so našli grobove iz bronaste dobe, neolitsko lončenino in ostanke ograde v obliki črke c, ki bi lahko pričali o tem, da je bila na tem območju v zgodovini zelo živa obrt.