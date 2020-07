Odkrit izvor megalitov na arheološkem najdišču Stonehenge

Washington, 30. julija - Neolitski Stonehenge v Veliki Britaniji že stoletja budi zanimanje zgodovinarjev in arheologov, ki skušajo najti odgovore na vprašanja, kako so ga postavili, s kakšnim namenom, od kod izvirajo megaliti iz peščenjaka. Odgovor na slednjega so sedaj najverjetneje našli. Večina megalitov izvira iz 25 kilometrov oddaljenega območja West Woods.