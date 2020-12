Nasprotniki želijo ustaviti vladne načrte o gradnji tunela pod Stonehengeom

London, 2. decembra - Skupina za reševanje svetovne dediščine Stonehengea nasprotuje gradnji cestnega predora pod to 4000 let staro svetovno znamenitostjo. Da bi ustavili vladne načrte za 3,2 kilometra dolg predor pod arheološkim spomenikom Stonehenge, so se odločili uporabiti pravna sredstva, poroča spletni portal The Guardian.