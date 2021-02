V Kozjanskem parku našteli več ptic kot pred desetimi leti

Podsreda, 7. februarja - Na območju Kozjanskega parka so v letošnji gnezdilni sezoni ponovno izvedli popis ptic, in sicer po enaki metodi kot leta 1999 in 2010. Popisali so 32 odstotkov parov ptic in pet vrst gnezdilk več kot pred desetimi leti. Skupaj so našteli nekaj čez 6500 različnih parov ptic in 83 vrst gnezdilk, so sporočili.