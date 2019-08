Poljuba za izboljšanja stanja Ljubljanskega barja

Ljubljana, 25. avgusta - Ljubljansko barje s travniki, steljniki, njivami, jarki in mejicami nudi bivališče mnogim rastlinam in živalim, ki so drugod po Sloveniji in Evropi redka pojava. Z ohranitvijo tega habitata se je ukvarjalo že več projektov, med drugim teče prvo leto od začetka projekta Poljuba, ki se osredotoča predvsem na neposredne ukrepe za izboljšanje stanja.