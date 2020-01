V Kozjanskem parku našteli največ rac mlakaric

Podsreda, 25. januarja - Zaposleni v Kozjanskem parku so ta mesec popisali vodne in nevodne ptice na Sotli ter deloma Bistrici in Gračnici. Med vodnimi pticami so pričakovano prevladovale mlakarice oz. divje race, ki so jih našteli 180, zaznali so tudi 69 kormoranov, je za STA povedal višji naravovarstveni svetovalec Kozjanskega parka Dušan Klenovšek.