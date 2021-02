Elektroindustrija: Vlada naj bolj prisluhne razvojnim potrebam gospodarstva

Ljubljana, 4. februarja - Slovenska podjetja nujno potrebujejo dolgoročne in strateško zastavljene ukrepe za razvoj, ki bo Sloveniji omogočil uspešen odgovor na sodobne gospodarske in družbene izzive, so na današnjem posvetu ocenili člani Zbornice elektronske in elektroindustrije pri GZS. Vlado so pozvali, naj tem potrebam gospodarstvenikov prisluhne bolj kot do sedaj.