Za sofinanciranje raziskovalnih in razvojnih projektov nova sredstva

Ljubljana, 15. januarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v uradnem listu objavilo razpis za izvajanje projekta Eurostars 2 v okviru mednarodnega programa Eureka. Ta podpira predvsem mala in srednja podjetja, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem ter imajo previden kratek čas vstopa na trg. Rok za prijavo je 4. februar.