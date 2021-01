Gospodarstvu letos za 660 milijonov evrov razvojnih spodbud

Ljubljana, 11. januarja - Gospodarsko ministrstvo je pripravilo program razvojnih spodbud za leto 2021. Celotna vrednost pomoči gospodarstvu znaša 660 milijonov evrov, od tega 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev. Med prioritetami so zagotavljanje likvidnosti podjetjem ter pomoč pri zelenem in digitalnem prehodu za višjo dodano vrednost.