Šole in starši veseli odločitve glede vračanja v šole

Ljubljana/Novo mesto/Koper/Trbovlje, 4. februarja - Odločitev, da bodo prihodnji teden odprte osnovne šole za prve tri razrede in vrtce po vsej državi, je po ocenah ravnateljice ene od osnovnih šol v Novem mestu edina pravilna, saj je za to zadnji čas. A je ob tem treba upoštevati vse varnostne in higienske ukrepe, je kljub veselju dodala predstavnica staršev učencev koprske osnovne šole.