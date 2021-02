ŠOS in šolska sindikata vlado pozivajo k takojšnji potrditvi razpisa za vpis na študijske programe

Ljubljana, 4. februarja - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) in Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) nasprotujejo delovnemu posvetu med vlado, visokošolskimi zavodi in delodajalskimi združenji, sklicanemu za popoldne. Vlada naj takoj in brez pogojevanja potrdi razpis za vpis na študijske programe, so pozvali.