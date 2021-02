Ob morebitnem povečanju razpisnih mest fakultete pričakujejo ustrezno financiranje in več zaposlitev

pripravila Vlasta Ivić

Ljubljana, 3. februarja - Fakultete so pripravljene razpisati več vpisnih mest za prihodnje študijsko leto. Ob tem pa opozarjajo, da to za sabo potegne potrebo po ustreznem povišanju financiranja in števila zaposlitev, pa tudi potrebo po dodatnih prostorih. Število vpisnih mest določajo predvsem glede na finančne in kadrovske zmožnosti, pa tudi glede na trg dela.