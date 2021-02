V akademski skupnosti s peticijo proti vladnim posegom v šolstvo

Ljubljana, 1. februarja - V akademski skupnosti s peticijo protestirajo proti posegom vlade v visoko šolstvo in znanost. Opozarjajo, da gre za nerazumne poteze, s katerimi trenutna izvršna oblast spodjeda sisteme, ki so eden od zgodovinskih temeljev Republike Slovenije in da se je treba tovrstnim destruktivnim dejanjem upreti, so zapisali v peticiji, objavljeni na spletu.