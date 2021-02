Bencin in dizel po novem letu dražja

Ljubljana, 5. februarja - Cene bencina in dizla so se po novem letu začele dvigovati, to pa gre pripisati tudi rasti cen nafte na svetovni trgih. Lani so se maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil znižale. Referenčna maloprodajna cena 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina je bila nižja za 17 odstotkov, dizelskega goriva pa za 15 odstotkov.