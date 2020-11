Cene za liter 95-oktanskega bencina zunaj hitrih cest in avtocest ostajajo pod enim evrom

Ljubljana, 20. novembra - Cene za liter 95-oktanskega bencina zunaj hitrih cest in avtocest sedem tednov po popolni liberalizaciji ostajajo pod enim evrom, medtem ko so cene dizla višje od cene, ki jo je vlada postavila med aprilom in septembrom. Cene za liter 95-oktanskega bencina se danes večinoma okrog 0,97 evra, cene za liter dizla pa okrog 1,03 evra.