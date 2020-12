Cene za liter 95-oktanskega bencina zunaj hitrih cest in avtocest presegle en evro

Ljubljana, 30. decembra - Cene za liter 95-oktanskega bencina zunaj hitrih cest in avtocest so sredi decembra na večini bencinskih servisov presegle en evro, potem ko so več tednov vztrajale pod to ravnjo. Cene za liter 95-oktanskega bencina se danes večinoma okrog 1,01 evra, cene za liter dizla pa okrog 1,08 evra za liter, je razvidno iz spletne strani goriva.si.