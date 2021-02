Pred poslanci se bo morala zagovarjati ministrica za izobraževanje, še pred njo pa celotna vlada

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 3. februarja - Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so v DZ vložili interpelacijo ministrice za izobraževanje Simone Kustec. Med drugim ji očitajo odgovornost, da so šole pri nas zaprte tako dolgo, pri čemer ministrica krivdo zavrača. Še pred interpelacijo bo sicer DZ odločal o konstruktivni nezaupnici vladi, ki jo bodo stranke KUL v DZ vložile v sredo.