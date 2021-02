Erjavec za naslednji teden napovedal vložitev konstruktivne nezaupnice z 10 poslanskimi podpisi

Ljubljana, 2. februarja - Predsednik DeSUS Karl Erjavec je za naslednji teden napovedal ponovno vložitev konstruktivne nezaupnice, tokrat z 10 poslanskimi podpisi. Kot je dejal po sestanku s poslanci, pričakuje, da bo uspešen in da bodo oblikovali novo vlado, obenem pa ga veseli, da "so poslanci stranke DeSUS enotni in da tudi enotno podpirajo konstruktivno nezaupnico".