Levica: V sodelovanju z opozicijo pripravljamo interpelacijo Kustečeve

Ljubljana, 28. januarja - V Levici so se ostro odzvali na dejstvo, da se v obalno-kraški in zasavski regiji po štirih dneh pouka za učence prvega triletja v šoli, s prihodnjim tednom to spet spreminja v pouk na daljavo. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec mora oditi takoj, menijo, zato v Levici v sodelovanju z opozicijo pripravljajo njeno interpelacijo.