Češki turisti tudi letos z vlaki na Hrvaško, tokrat ne prek Slovenije

Zagreb/Praga, 6. februarja - Češko podjetje Regiojet je potrdilo, da bo tudi letos vzpostavilo sezonsko železniško povezavo s Hrvaško. Potem ko so lani povezali Prago in Reko, bodo letos dodali vlake tudi za Split. Prvi vlak bo iz Prage odpeljal 28. maja. Med lansko glavno turistično sezono so med Prago in Reko prepeljali približno 60.000 potnikov.