Sezonska železniška povezava med Prago in Reko z več kot 60.000 potniki

Zagreb/Reka, 23. septembra - Železniško povezavo med Prago in Reko je od 1. julija, ko je začela delovati, izkoristilo več kot 60.000 potnikov, je sporočilo češko podjetje Regiojet, ki je vzpostavilo povezavo. Zadnji letošnji sezonski vlak Regiojeta, ki pelje čez Brno, Bratislavo in Ljubljano, je napovedan za to soboto. Ponovno vzpostavitev povezave načrtujejo za maj 2021.