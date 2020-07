Na Reko prispel prvi letošnji turistični vlak s 500 turisti s Češke in Slovaške

Zagreb/Reka, 1. julija - Na železniški postaji na Reki so danes slovesno dočakali prvi turistični vlak češkega podjetja Regiojet, ki je vzpostavilo sezonsko železniško povezavo med Prago in Reko. Na Hrvaško je čez Brno, Bratislavo in Ljubljano prispelo več kot 500 turistov s Češke in Slovaške. Do konca sezone pričakujejo najmanj 30.000 potnikov.