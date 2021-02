Trgovci in serviserji motornih vozil za sprostitev omejitev

Ljubljana, 2. februarja - Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) sta vlado v odprtem pismu pozvali k sproščanju omejitev pri ponujanju blaga in storitev. Med drugim so opozorili na pomen strokovnega servisiranja vozil.