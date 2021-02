V Kranju pozitivnih več kot 13 odstotkov testiranih šolnikov

Kranj, 2. februarja - Na območju Kranja je bilo na ponedeljkovem testiranju na novi koronavirus pozitivnih kar 13,3 odstotka testiranih šolnikov. Na šolah imajo zato precej težav z organiziranjem pouka, številne razrede so poslali v karanteno in na šolanje od doma. Danes pa so tisti, ki jim je hitri test pokazal okužbo, opravili še PCR test.