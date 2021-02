V ptujski mestni galeriji razstava Arjana Pregla

Ptuj, 2. februarja - V ptujski mestni galeriji bo od danes do 14. marca na ogled razstava Iz srca rojena umetnost slovenskega vizualnega umetnika Arjana Pregla. Na njej bodo predstavljena dela iz njegovih zadnjih treh serij, ki so bila delno že razstavljena v ljubljanski Moderni galeriji, celjskem Salonu umetnosti in v Tobačni 001 v Ljubljani.