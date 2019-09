Celjska postavitev Arjana Pregla GUGU GAGA prevprašuje umetniško delo

Celje, 13. septembra - V Likovnem salonu Centra sodobnih umetnosti Celje bodo drevi odprli razstavo Arjana Pregla GUGU GAGA. Z novo serijo slik umetnik odgovarja na znano dilemo o tem, kaj je umetnost in kaj ni, kdo si zasluži biti umetnik in kaj je "pravo" umetniško delo, posredno pa tudi na kritike, ki so jih na Twitterju objavljali anonimneži ob seriji Karneval.