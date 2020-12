Začenja se Decembrski sejem ilustracije na spletu

Ljubljana, 3. decembra - Decembrski sejem ilustracije, ki so ga v minulih letih gostili v Galeriji Vodnikove domačije, se letos zaradi epidemioloških razmer seli na splet. Tako bo v svoji šesti izdaji od danes pa vse do 29. decembra na spletu ponudil nabor del 35 ilustratorjev starejše in mlajše generacije. Na ogled in naprodaj bodo tako printi kot originali.