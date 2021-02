Po mnenju predsednice sveta SD za znanost potrebujemo tako tehniške kot družboslovne poklice

Maribor, 1. februarja - Netenje konflikta med družboslovnimi in tehniškimi strokami v razpravi o vpisu na univerze je po ocenah predsednice sveta SD za znanost, inovacije in informacijsko družbo Emilije Stojmenove Duh zgrešen pristop, saj družba potrebuje oboje. "Vse vede in znanosti so enako vredne," je dejala v današnji za izjavi za medije v Mariboru.