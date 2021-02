Štirje zahtevki za revizijo oddaje del na odseku drugega tira Črni Kal-Koper

Ljubljana, 1. februarja - Na odločitev družbe 2TDK o priznanju sposobnosti za sodelovanje gradbincev v drugi fazi oddaje glavnih del pri drugem tiru na odseku Črni Kal-Koper so bili vloženi štirje revizijski zahtevki. Vložile so jih družbe, ki jim ni bila priznana sposobnost sodelovanja v tej fazi javnega naročila, so danes sporočili iz 2TDK.