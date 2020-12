Zaključena večina dostopnih cest za projekt drugi tir

Ljubljana, 28. decembra - Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt je do danes zaključil 22 od skupno 24 dostopnih cest, po katerih bodo v času gradnje drugega tira prevažali gradbeni material. Preostalo polovico kilometra dostopnih cest bo konzorcij dokončal do roka, ki se izteče 28. februarja prihodnje leto, so danes sporočili iz Kolektorja.