V igri za glavna dela na drugem tiru ostajajo trije ponudniki

Ljubljana, 19. januarja - Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi razpisa za glavna dela na drugem tiru za odsek Črni Kal-Koper priznala avstrijskemu Strabagu s podjetjema Ed Züblin in Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu Cengizu. Vsi ti so decembra zeleno luč dobili tudi za odsek Divača-Črni Kal.