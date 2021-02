V nacionalnem laboratoriju dokončno potrdili angleško različico koronavirusa v decembrskem vzorcu

Ljubljana, 1. februarja - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, hrano in okolje so potrdili angleško različico novega koronavirusa v decembrskem vzorcu, pri katerem so v začetku januarja poročali o zelo verjetni prisotnosti tega novega tipa virusa. Z uporabo drugačnega načina sekvenciranja so uspeli prebrati celotni virusni dedni zapis, ki se ujema z angleško različico.