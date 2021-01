Strokovnjaki WHO v preiskavi o izvoru novega koronavirusa pregledali tržnico v Wuhanu

Wuhan, 31. januarja - Skupina strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki na Kitajskem preiskuje izvor novega koronavirusa, je danes pregledala tržnico v Wuhanu, kjer so pred dobrim letom potrdili eno prvih okužb in velja za verjetno prvo žarišče novega virusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.