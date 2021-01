V petek potrdili 1290 okužb z novim koronavirusom, umrlo 22 covidnih bolnikov

Ljubljana, 30. januarja - V Sloveniji so v petek opravili 12.793 PCR in hitrih testov ter potrdili 1290 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 23 odstotka, hitrih testov pa 3,6 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1047 covidnih bolnikov, 165 jih je potrebovalo intenzivno nego. Domov so odpustili 113 oseb, 22 jih je umrlo.