Istrski župani pozivajo vlado k razmisleku o zapiranju šol in vrtcev

Koper, 29. januarja - Župani občin Koper, Izola in Piran, Aleš Bržan, Danilo Markočič in Đenio Zadković, so danes predsedniku vlade Janezu Janši poslali dopis, v katerem ga prosijo, naj v sodelovanju s stroko vnovič preveri nujnost ukrepa zapiranja vrtcev in šol v obalno-kraški regiji oziroma poišče drugačno, boljšo rešitev.