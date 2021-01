Letošnje 61. ptujsko Kurentovanje se seli na splet

Ptuj, 29. januarja - Organizatorji Kurentovanja na Ptuju so imeli lani veliko srečo, saj jim je jubilejni 60. osrednji slovenski pustni festival uspelo spraviti pod streho še pred razglasitvijo epidemije. Čeprav so dolgo verjeli, da bi se lahko prav z njihovim dogodkom slednja tudi končala, temu ni tako. Vendar niso obupali in bodo nekaj dogodkov spravili na splet.