Kurenti iz Spuhlje pred letošnjim "pustnim počitkom" izdali promocijski video

Ptuj, 26. januarja - Kulturno društvo folklornih dejavnosti Korant Spuhlja je letošnje leto, ko zaradi epidemije njihovi tradicionalni običaji v pustnem času ne bodo mogoči, izkoristila za predstavitev kratkega promocijskega videa o ohranjanju pustnih običajev na vasi. V sklopu projekta LAS bogastvo podeželja so pustne like predstavljali v šolah, vrtcih in zavodih.