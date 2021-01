Epidemija še vedno v polnem razmahu, pouk na Obali in v Zasavju spet na daljavo

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 28. januarja - Epidemija je v Sloveniji še vedno v polnem razmahu, nekoliko so se razmere izboljšale le v bolnišnicah, saj zdravljenje potrebuje manj bolnikov. So pa slabši podatki v črno fazo sproščanja ukrepov ponovno pahnili obalno-kraško in zasavsko regijo, zaradi česar bo pouk za prvo triado osnovnih šol tam prihodnji teden ponovno potekal na daljavo.