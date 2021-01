V obalno-kraški in zasavski regiji nezadovoljni ob vnovičnem zaprtju šol

Trbovlje/Zagorje ob Savi/Hrastnik/Izola, 28. januarja - Šole in starši učencev prvega triletja v obalno-kraški in zasavski regiji so z razočaranjem in nezadovoljstvom sprejeli današnjo odločitev vlade o vnovičnem zaprtju šol v teh regijah le štiri dni po vrnitvi v šolske klopi.